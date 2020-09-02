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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يُكرم الطالبة العاملة في شركة نظافة لتفوقها في الثانوية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:01 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم الطالبة نورهان عبدالحميد أحمد، المتفوقة في الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات البراجيل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار دعمه المتواصل للشباب في مختلف المجالات، ومنهم الطلاب المتفوقين في دراستهم بالرغم من التحديات التي تحيط بهم.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للطالبة نورهان عبدالحميد، على النجاح والتفوق العلمي في دراستها، وتغلبها على الظروف التى تحيط بها، وموقفها النبيل في مساعدة أسرتها من خلال العمل اليومي ضمن شركة خاصة بالنظافة أثناء فترة دراستها.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بقدرة الطالبة على التحدي والتوفيق بين ساعات المذاكرة وأوقات العمل، واتخاذها من العمل دافع قوي لتحقيق النجاح والتميز والتفوق بين زملائها ما يجعلها قدوة حسنة بين أوساط الشباب، مشيرًا إلى مساهمة الوزارة في دعم الطالبة، وإشراكها في البرامج التدريبية والمشروعات والأنشطة التي تنفذها الوزارة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة نهج الوزارة لتكريم النماذج الشبابية الناجحة في المجتمع على كافة الأصعدة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتنفيذها لهم؛ كونهم القيادات المستقبلية للوطن في مختلف المواقع، وذلك في سياق توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاهتمام بالشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتكريم الفاعلين منهم بالمجتمع.

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