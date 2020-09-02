وزير الزراعة يوجه بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية

وجه السيد القصير، وزير الزراعة، خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بالفيديو كونفرانس، اليوم، بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتصدي لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل إمكانيات الوزارة لإزالة كافة التعديات في مهدها، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعدي لأهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.وقال إنه في إطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر أي حالة تعد، ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي بشكل إلكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.وشدد وزير الزراعة، على مسئولية مديريات الزراعة عن حصر الأصول التابعة للوزارة لإعادة استغلالها والاستفادة منه، كما شدد أيضا على أهمية تطوير منظومة الري وسرعة الإنجاز فيه باعتباره في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.ووجه القصير، بضرورة توفير كافة الأسمدة والتقاوي للفلاحين ومتابعة المبيدات، وتنفيذ حملات مستمرة لمواجهة الغش في مستلزمات الإنتاج.وأكد وزير الزراعة، لمديري المديريات أهمية حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها والتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية ومتابعة المشروع القومي لإحياء البتلو، وكذلك تراخيص مزارع الدواجن والماشية، كما أكد على ضرورة حصر الزراعات ومواجهة أي آفة قد تؤثر على الإنتاج النباتي.