الكدوانى يستعد لبطولة فيلمين جديدين خلال أيام



ويبدأ «الكدوانى»، التحضيرات، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لتصوير فيلم كوميدى جديد يشاركه فيه بعض الأبطال، لكنه يتصدر الترتيب ومساحة الدور.



ومن المقرر أن يشارك فى الفيلم شريف دسوقى، فضلًا عن وجود مفاوضات مع صلاح عبدالله وسيد رجب، وسيكون من إخراج أحمد الجندى، الذى يعد أحد أهم المخرجين المشهورين فى الكوميديا حاليًا.



كما تعاقد «الكدوانى»، على عمل جديد كان قد وافق عليه قبل ٣ سنوات باسم «بره المنهج» كاسم مبدئى، بالتعاون مع «روبى»، وينتظر تفرغها من الأعمال التى تشارك فيها لبدء التصوير.



وينتظر الفنان عرض عملين كان قد انتهى منهما، هما «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبدالعزيز، و«مش أنا» مع تامر حسنى.



يستعد الفنان ماجد الكدوانى، لتجسيد دور البطولة فى فيلمين جديدين خلال الأيام المقبلة بعد نجاحه فى الفترة الماضية.