نادي المحامين يصعّد «الخلاف» رجائي عطية وسامح عاشور

انتقد رجائي عطية، نقيب المحامين، سيطرة سامح عاشور، على مقاليد الأمور في نادي المحامين خلال جلسة حلف اليمين التي عقدها اليوم وتسبب ذلك في عدم تفعيل دوره.وقال عطية: «العقل السليم في الجسم السليم، وممارسة الرياضة أسلوب حياة، محروم منه كثيرين لعدم تمكنهم من الاشتراك في الأندية، خاصة في ظل الأسعار الفلكية لها الآن، والنقابة أسست نادي كرة قدم يعمل لحساب شخص واحد للدعاية له (سامح عاشور)، ونادي المحامين ليس لكرة القدم فقط».ولم يترك نقيب المحامين السابق، اليوم يمضي حتى رد على تصريحات رجائي التي يبدو أنها لم تعجبه، فاستغل مباراة كرة قدم لفريق النادي وأدلى بتصريحات رد فيها على ما ذكره نقيب المحامين": لا نقَتصر على كرة القدم، لكن لدينا العديد من الرياضات الأخرى الفردية وينقصنا مكان أوسع لممارسة هذه الألعاب.وشدد: "الرياضة والمحاماة يجمعهما الأخلاق الحميدة وعدم الطعن من الخلف والمنافسة بشكل شريف وعدم استخدام أساليب ملتوية وغير شريفة"، وهو ما فسّره متابعون للشأن داخل النقابة بأنه يشير بشكل خفي إلى رجائي عطية، نقيب المحامين الحالي واستراتيجية الدائمة في النيل من إنجازات عاشور، بحسب قراءتهم للمشهد النقابي.