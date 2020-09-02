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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 خطوات للوقاية من انتقال كورونا عن طريق الطعام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:38 م
كورونا
كورونا
سلمى بدر
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بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام، فإذا كانت ربة المنزل تقوم بتحضير الطعام لعائلتها أو طلب أحد أفراد العائلة أكل جاهز، يجب أن يعرف الجميع أن هناك إمكانية لانتقال الفيروس عن طريق الطعام.

وأضافت الصحيفة أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام، إن كان مطهو منزليا، فقد أجمع الأطباء والمعنيين في دراسة حيثيات هذا الفيروس أنه يموت على درجة حرارة عالية وعند شراء الخضار والفاكهة يمكن أن يكون شخص مصاب قد لمسها، ويمكن أن تحمل الفيروس ولو بنسبة بسيطة، فالفيروس يحتاج إلى خلايا حية ليتكاثر، لذلك يجب غسل الخضار والفاكهة بالماء والمنظف الخاص بها، أو الماء والخل لكي لا تنتقل العدوى إلى أحد.

وتابعت الصحيفة: أن انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام يرتبط في أذهان الناس بالوجبات التي يتم توصيلها إلى المنازل، وهذا الاحتمال ممكن في حالة إن كان قد لامس العلب التي تحتوي على الطعام شخص مصاب بالفيروس، لذلك ما يجب فعله هو تعقيم هذه العلب قبل فتحها، ثم غسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام.

وصرحت منظمة الصحة العالمية، بأن انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام مباشرة ليس أمرا وارد الحدوث، لكن يمكن أن يكون هناك انتقال غير مباشر عبر أمور مرتبطة بالأطعمة، لذلك هناك عدة قواعد يجب اتباعها للوقاية من أي إصابة حتى لو كانت غير مباشرة عن طريق الطعام وهي:
- تجنب تناول ما هو غير مطهي جيدًا او على درجات حرارة عالية.
- رمي الأكياس التي طلبتِ بها الطعام الجاهز الدليفري.
- تفادي استخدام الأوراق النقدية، واستبدالها بالبطاقة الائتمانية أو الدفع عبر التطبيقات.
- الابتعاد عن الشخص الذي يوصل الأغراض بمسافة متر ونصف.
- في حال شراء الأطعمة بعبوات، يجب الحرص على تعقيمها وغسلها بالماء والصابون قبل وضعها في الأماكن المخصصة لها.

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