لجان مشتركة تناقش مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بالسودان

ذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن اللجان المشتركة بين وفد الحكومة، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ووفود الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، عقدت اليوم أول اجتماع لها، بحضور فريق الوساطة برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، لمناقشة مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام.وقال ياسر سعيد عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار" - في تصريحات صحفية - "إن الاجتماع ناقش مقترحات لجنة الوساطة من جنوب السودان حول كيفية إعداد مصفوفة تنفيذ الاتفاق، والتي تحتوي على الجداول والمواقيت الزمنية والجهات المنفذة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالتنفيذ بشكل عام".وأضاف: أن هذا الاتفاق يجب أن يحظى بدعم كافة قطاعات وفئات الشعب السوداني، مؤكدًا أنه فتح الباب أمام إحلال السلام وإنهاء الحروب والنزاعات، مما سينعكس سلاما واستقرارا وديمقراطية وعدالة وحرية.ودعا الشعب السوداني إلى دعم تنفيذ هذا الاتفاق وعدم الالتفات أو الاستماع للأصوات التي أسقطت من حساباتها السلام، كمطلب رئيسي من مطالب الثورة والتغيير.. مشيرا إلى أن السلام له امتدادات دولية وإقليمية، حيث حظى هذا الاتفاق بترحيب واسع من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا ومصر والخليج العربي.ولفت نائب رئيس "الحركة الشعبية – شمال" إلى أن جداول تنفيذ الاتفاق تتضمن القضايا القومية والترتيبات الأمنية، والتي تعد من أهم الملفات حيث أنها ترتبط بالدفاع عن المصالح العليا للسودان، وبإصلاح وبناء منظومة أمنية تعكس تنوع الشعب السوداني.ومن جانبه، قال إسماعيل التاج عضو الوفد الحكومي المفاوض "إن الاجتماع ناقش المرحلة الأولى في تحويل اتفاق السلام إلى جداول، وهى ما تعرف بالمصفوفة، التي تمثل الخطوة العملية الأولى لتحويل الاتفاق إلى خطة عمل حقيقية تمكن من تنفيذه على أرض الواقع من حيث تحديد نوع النشاط والجهة المناط بها القيام به والمدة الزمنية والأموال المرصودة لتنفيذه".وأضاف: أن السودان يمر بمرحلة مفصلية تتمثل في تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع، وأن يصبح ملكا لكل الشعب السوداني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق خاطب جذور الأزمات والمشكلات والصراعات في السودان، وأتى بحلول جذرية لوضع حد للحروب والنزاعات.وأشار إلى أن إعداد المصفوفة التي تشمل الملفات السياسية والترتيبات الأمنية، لن يستغرق وقتا طويلا، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام الشامل والدائم، وأن ينخرط فيه جميع السودانيين لبناء الوطن الذي يسع الجميع.