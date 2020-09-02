توافد 1017 طالبًا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس لليوم الثاني من أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل رغباتهم حيث استقلبت في اليوم الثاني ما يقرب من 1017 طالبا وطالبة، وسط إجراءات وقائية اتخذتها الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وتوافد على معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب 389 طالبا وطالبة، بينما استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات ما يقرب من 278 طالبا وطالبة لتسجيل رغباتهم عبر معاملها وفتحت معامل كلية الهندسة أبوابها اليوم لاستقبال 193 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق؛ لتسجيل رغباتهم عبر معاملها وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 112 طالبا وطالبة، فيما توافد 45 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة.وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، موزعة على خمسة مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، ومقر آخر بكلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني، وآخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لإتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.egواتخذت كافة مقرات التنسيق الإلكتروني بالجامعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حسن سير أعمال التنسيق، كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني؛ لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم.. بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.