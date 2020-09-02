في ذكرى ميلاده.. محمود الشريف الرجل الذي كسرته كوكب الشرق

هو واحد من "الأعيان الكبار"، لم يأخذ حقه من الحياة، وغابت عنه الأضواء كثيرًا، رغم ألحانه الخالدة "رمضان جانا"، و"٣ سلامات"، و"حلو وكداب" وغيرها الكثير من الروائع التى ربما لا يعرف البعض أنها من تلحينه بالأساس، إنه الملحن الكبير محمود الشريف، الذى عذبه الحب وكان سببًا فى اضطراب حياته الفنية بعد علاقة معقدة جمعت بينه وكوكب الشرق أم كلثوم.تمر اليوم الموافق 2 سبتمبر ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمود الشريف، الذي ترك أثرا لا يمحى من الأعمال الخالدة، محمود الشريف، ابن محافظة الإسكندرية، ولد فيها عام ١٩١٢، وكان يتميز بعزة النفس وشدة الكرامة، "عمره ما كان يبيع لحنه عشان يكسب قرشين"، رغم مروره بظروف صعبة جدًا، فعلى سبيل المثال كان يقطن فى شقة بباب اللوق ومرّت عليه أيام كثيرة خاصة فى الثمانينيات، لم يكن لديه إيجار الشقة، وكان وقتها ١٠ جنيهات.فى إحدى المرات، بينما كانت "أم كلثوم" فى مكتب محمد فتحى، مقدم حفلاتها قبل ثورة ١٩٥٢، سمعت أغنية "بتسألينى بحبك ليه"، التى كانت سببًا فى شهرة المطرب محمد عبدالمطلب، فأعجبت باللحن وتوقعت أنه يخص الموسيقار محمد عبدالوهاب، إلا أن "فتحى"، الملقب بـ"كروان الإذاعة" وقتها، أخبرها بأن اللحن خاص بمحمود الشريف، وبعدها تعرفت عليه كوكب الشرق وبدأت قصة الحب.وفى العام ١٩٤٦، خرجت "أخبار اليوم" بمانشيت رئيسي كان "خطوبة أم كلثوم على محمود الشريف"، وأشار المحرر إلى أنهما "لبسوا الدبل"، وأن واحدة منهما مكتوب عليها "لا إله إلا الله" والأخرى "محمد رسول الله"، لكن لم يمر أسبوع على تلك الخطوبة حتى خرج مصطفى أمين بمانشيت رئيسى وصف الخطوبة بـ"جنازة حب"، وجاء فى مقالته أن الثنائى انفصلا بسبب عدم معرفة أم كلثوم بأن "الشريف" متزوج من أخرى، وأنها أنكرت ذلك قائلة: "مقدرش ابنى سعادتى على سعادة واحدة تانية".أفضت قصة الحب إلى خطوبة معلنة وزواج غير معلن لمدة عامين، ثم انفصلا لرفض أم كلثوم إعلان الزواج بشكل رسمى، إلى جانب رفض القصر هذه الزيجة؛ لأن الملك كان يعتبر كوكب الشرق واحدة من العائلة، خاصة بعد حصولها على وسام رفيع، بالإضافة إلى أن محمود الشريف كان الرجل الوحيد الذى قالت عنه أم كلثوم "الأمر لمحمود وما يريد".