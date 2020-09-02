القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

ألقت الأجهزة الأمنيّة بالجيزة القبض على المتهم بقتل مجند عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردة في العياط.وانتدبت نيابة العياط الطب الشرعي لتشريح جثمان المجند الذي استشهد أثناء القبض على مسجل خطر بالعياط وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لشهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.وكشفت مناظرة النيابة أن الوفاة نتيجة إصابة الشهيد بطلقة نارية بالصدر، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد خط سيره ومكان اختبائه.وكشفت التحقيقات الأولية أن يسري منصور المجني عليه يعمل مجندًا لمركز العياط وأثناء قدومه للقبض على المتهم، بادر الثانى بإطلاق النيران فأصيب المجنى عليه بطلقة بالصدر أودت بحياته، ولاذ المتهم بالفرار.وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، لتنجح قوات الأمن من خلال عدة أكمنة في ضبطه.