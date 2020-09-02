رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو وآبي يناقشان علاقات التعاون الثنائية بين كندا واليابان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:53 م
ترودو وآبي
ترودو وآبي
أ ش أ
طباعة
ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، ونظيره الياباني، شينزو آبي، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية المتنامية بين الدولتين على عدة أصعدة والتطورات على الساحة الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن تقديره لقيادة آبي ورؤيته خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في اليابان، مقدما شكره على دوره الحاسم في تأمين الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي خلقت فرصا كبيرة لنمو الوظائف وفتحت أسواقا جديدة للشركات الكندية ورجال الأعمال، وعززت العلاقة بين كندا واليابان.

كما أشاد رئيس الوزراء ترودو بجهود رئيس الوزراء الياباني لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، والتي تعزز القيم المشتركة والالتزام بالتعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية.

وناقش المسؤولان علاقات العمل الوثيقة بينهم في العديد من قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، بما في ذلك قمة مجموعة السبع لعام 2016، وقمة مجموعة السبع في شارلفواكس، وقمة مجموعة العشرين لعام 2019 في أوساكا.

كما تحدثا عن المعالم الأخيرة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني إلى كندا في أبريل 2019.

وأشارا إلى التعاون المستمر بين بلادهم في الجهود متعددة الجنسيات للمساعدة في مراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، والتي تساهم فيها كندا.

وأشاد ترودو بمساهمات شينزو آبي على مستوى العالم والتي ستترك أثرا بارزا على الساحة الدولية.

موضوعات متعلقة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

«لك ما تشاء».. قصة قصيرة لنجيب محفوظ تظهر بعد 60 عاما

نجم الساعة

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
بسنت حسن
الرئيس اللبناني ماكرون
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
المزيد

الثقافة

بعد نجاحه «عن العشاق» بالأمير طاز.. للعام الثالث

مناقشة كتابي إحسان عبد القدوس للشناوي وعبد العزيز بـ«بتانة» غدا

أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبد العزيز

«الأعلى للثقافة» يطلق الرحلة الاولي لرواد الاعمال الإبداعيين