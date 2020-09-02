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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:51 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح أبو كريشة،
المنيا ـ على حسين
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة، وبالتنسيق مع الوحدة القروية بقرية طوخ الخيل، وبحضور الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة، ورضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية بطوخ الخيل، حملة إزالة مكبرة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي أسفرت عن إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة وأبنية مخالفة للقانون اليوم بمساحة 1662 متر بنطاق قرى طوة وعزبة محمد عبد الله بتأمين تام من قوات إنفاذ القانون ومسئولي حماية الأراضي الزراعية وجهاز أملاك الدولة.

ومن جانبه طالب رئيس مدينة المنيا المواطنين المخالفين بضرورة سرعة تقديم طلبات المصالحة قبل نهاية المهلة المحددة من قبل الدولة والتي تنتهي بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التعامل الفوري مع مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.

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