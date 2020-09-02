إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة، وبالتنسيق مع الوحدة القروية بقرية طوخ الخيل، وبحضور الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة، ورضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية بطوخ الخيل، حملة إزالة مكبرة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي أسفرت عن إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة وأبنية مخالفة للقانون اليوم بمساحة 1662 متر بنطاق قرى طوة وعزبة محمد عبد الله بتأمين تام من قوات إنفاذ القانون ومسئولي حماية الأراضي الزراعية وجهاز أملاك الدولة.ومن جانبه طالب رئيس مدينة المنيا المواطنين المخالفين بضرورة سرعة تقديم طلبات المصالحة قبل نهاية المهلة المحددة من قبل الدولة والتي تنتهي بنهاية شهر سبتمبر الجاري.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التعامل الفوري مع مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.