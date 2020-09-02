وزير الآثار من بولندا: تحليل PCR هدفه الحفاظ على جميع السائحين

التقى، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، Andrzej Gut-Mostowy وزير الدولة للسياحة ببولندا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة.يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية والمهنية التى يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته القصيرة الحالية إلى العاصمة البولندية وارسو.وحضر اللقاء السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر فى بولندا.وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج السياحي لمصر داخل السوق البولندى، وإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البولندى بها.وحرص الدكتور خالد العناني على إبراز الجهود التى قامت بها مصر لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من يوليو الماضي.كما تحدث عن التسهيلات التى قدمتها مصر لتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2020.وأكد لهم أن قرار إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم إلى مصر هو إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ على جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.ومن جانبه، أشاد وزير السياحة البولندي بتجربة مصر الناجحة فى استئناف حركة السياحة الوافدة إليها من جديد اعتبارا من 1 يوليو الماضي، مقدما الشكر لوزير السياحة والآثار تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين البولنديين الذين كانوا متواجدين في مصر وقت غلق حركة الطيران في مارس الماضي والذين عادوا لبلادهم بسلام، مشيرا إلى أن مصر قامت بإدارة هذه الأزمة باحترافية ومرونة عالية.وأكد أن مصر تعتبر مقصدًا سياحيًا آمنًا بالنسبة لدولة بولندا حيث يحرص البولنديين على زيارتها خاصة في وقت الخريف والشتاء، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التدفق السياحي من بولندا إلى مصر.وأشار إلى أنه قام بزيارة مصر 3 مرات استمتع خلالها بالمقومات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحي المصرى وخاصة الشواطئ المصرية الخلابة.وفى نهاية اللقاء، وجه الدكتور خالد العناني الدعوة لوزير السياحة البولندي لتكرار زيارته إلى مصر والاستمتاع بأماكنها السياحية والأثرية المختلفة.