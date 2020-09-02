سويسرا تتصدر مؤشر الابتكار العالمى لعام 2020

كشفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في تقريرها السنوى عن مؤشرات الابتكار في العالم، عن تصدر سويسرا وللعام العاشر على التوالى لمؤشر الابتكار العالمى لعام 2020، تلتها السويد ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا.وأشار التقرير - الذي صدر اليوم الأربعاء في جنيف - إلى انضمام آسيوى ثان، وهو جمهورية كوريا إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة، وحيث احتلت سنغافورة أيضا المركز الثامن على المؤشر، لافتا إلى هيمنة البلدان ذات الدخل المرتفع على المراكز العشرة الأولى.وأوضح التقرير أن مؤشر الابتكار وفي الترتيب الثانوي المرتبط باقتصاديات العالم، وفيما يتعلق بقدرة الابتكار والإنتاج، يظهر استقرارا عاما بعد عام في القمة.. لافتا إلى أن هناك تحولا تدريجيا نحو الشرق في مركز الابتكار كمجموعة من الاقتصادات الآسيوية، لاسيما الصين، في حين أن الفلبين وفيتنام أظهرتا كذلك تقدما كبيرا في ترتيب الابتكار على مر السنين.وقال "إن مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام يظهر أن جغرافية الابتكار مستمرة في التحول على مر السنين، موضحا أن الهند والصين والفلبين وفيتنام كانت هي الاقتصادات التي حققت أكبر تقدم في ترتيب الابتكار على مؤشر الابتكار العالمي بمرور الوقت، والأربعة جميعهم الآن في قائمة الخمسين الأولى".ونوه التقرير بأن الاقتصادات الأعلى أداء في مؤشر الابتكار العالمي لاتزال تنتمى بشكل حصرى تقريبا إلى مجموعة الدخل المرتفع مع بقاء الصين (المرتبة 14) الاقتصاد الوحيد متوسط الدخل في قائمة أفضل 30 اقتصاد في مؤشر الابتكار العالمي تليها ماليزيا.