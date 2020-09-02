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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تستدعي سفير روسيا على خلفية قضية نافالني

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:43 م
نافالني
نافالني
وسام عطية
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استدعائها للسفير الروسي فى برلين بعد ظهور نتائج اختبار كشفت عن وجود دليل على تسميم المعارض أليكسى نافالني بغاز أعصاب، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية هايكو ماس.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن الفحوص الطبية التي أُجريت للمعارض الروسي أليكسي نافالني في مختبر تابع للجيش الألماني أكدت وجود "دليل قاطع" على أنه كان ضحية تسميم بـ"غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك".

وأضافت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في بيان "إنه لأمر صادم أن أليكسي نافالني كان ضحية اعتداء بمادة كيميائية عصبية سامة في روسيا" مطالبةً روسيا بإيضاحات "عاجلة" حول هذا التّسميم.

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