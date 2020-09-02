وزير التعليم يكشف حقيقة وجود تغييرات إدارية أو قيادية في الوزارة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد تغييرات إدارية أو قيادية في الوزارة.وقال وزير التعليم خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن كل ما يتم تداوله هو عبث وإشاعات، وأساليب جديدة للترويج لأسماء بعينها وإثارة بلبلة من لا شيء.وأضاف الوزير أن هذه الأساليب أصبحت شديدة السخافة ونرجو عدم الجدل حول أشياء لا أساس لها من قريب أو بعيد.