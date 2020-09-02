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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: بيان الهند بشأن الحادث الحدودي دليل على تجاوز قواتها بشكل استفزازي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:43 م
هوا تشون يينغ
هوا تشون يينغ
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اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الأربعاء، أن البيان الذي أصدره الجانب الهندي بشأن الحادث الحدودي الأخير يقدم دليلا ضد نفسه، ويثبت بشكل دامغ أن الحادث وقع نتيجة تجاوز القوات الهندية الحدود بشكل استفزازي.

جاء هذا التصريح ردا على تقارير بأن وزارتي الخارجية والدفاع الهنديتين أصدرتا بيانا مفاده أن القوات الهندية اتخذت خطوات "استباقية" ونجحت في منع "محاولة الجانب الصيني لتغيير الوضع من جانب واحد".

وقالت يينغ إن الجانب الهندي خالف الاتفاقات والتفاهمات المهمة بين الجانبين مرات عديدة منذ مطلع العام الجاري، ما أدى إلى توتر الوضع الحدودي.

وحول ما تردد بأن "الحكومة الصينية تضطهد أبناء الويغور وتسيطر على عدد سكان الويغور"، دحضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" هذه التقارير، موضحة أن عدد الويغور في شينجيانغ بلغ 12.7 مليون شخص في عام 2018، أي أكثر من ضعفي العدد قبل 40 عاما، متساءلة: كيف جاءت هذه الزيادة إذا كانت هناك "إبادة جماعية"؟

وقالت يينغ إن الصين تعارض بشدة السلوك غير المسؤول للغاية المتمثل في نشر الشائعات انطلاقا من التحيز الأيديولوجي.

وبشأن كشف لجنة التحقيقات للكونجرس الأمريكي عن تغطية مسؤولي الحكومة الأمريكية لوضع وباء فيروس كورونا الجديد(كوفيد19)، أكدت يينغ أن الأرقام لن تخدع الناس، موضحة أن إغلاق مدينة ووهان ابتداء من 23 يناير أسهم في تجنب إصابة 700 ألف شخص بفيروس كورونا الجديد على الأقل، مشددة على أن حياة الناس هي أهم حقوق الإنسان وهذا التصرف أكبر دليل على اهتمام الصين بهذه الحقوق.

وبالنسبة لجولة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" لأوروبا التي اختتمت أمس، وتحدث بعض وسائل الإعلام عن هدف الجولة معتبرة أن الصين تحاول فك حصارها دبلوماسيا في أوروبا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" إن "هذه التقارير غير دقيقة، والأدق هو أن الجولة الأوروبية تبادل استراتيجي بين الصين والدول الأوروبية على خلفية زيادة عوامل عدم اليقين في الأوضاع الدولية".

وتابعت يينغ أن العالم اليوم يواجه الخيار بين التعددية والأحادية والانفتاح والانغلاق والتعاون والمجابهة، وتوجد أرضية مشتركة واسعة ومهمة بين الصين وأوروبا في هذه المسائل، مؤكدة أن الدول الخمس –المشمولة بالجولة- أعربت عن اهتمامها بالعلاقات مع الصين وأملها في استئناف التبادل والتعاون مع الجانب الصيني في أسرع وقت ممكن، والرغبة في تعزيز التبادل والتنسيق معه لمواجهة التحديات العالمية بصورة مشتركة.

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