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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: ألمانيا لم تبلغنا عن نتائج فحص المعارض الروسي نافالني

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:36 م
نافالني
نافالني
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أعلن الكرملين أن ألمانيا لم تُبلغ روسيا بعد عن نتائج الفحص الطبي للمعارض الروسي أليكسي نافالني المتواجد حاليا في مستشفى ألماني.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" بشأن ما إذا كان الكرملين على علم بشأن استنتاجات الخبراء الألمان: بأن نافالني تعرض للتسميم بمادة كيميائية من نوع "نوفيتشوك"؟: "لم يتم إبلاغنا بمثل هذه المعلومات حتى الآن".

كانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن المعارض الروسي أليكسي نافالني المتواجد حاليا في مستشفى ألماني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك" السامة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن الخبراء في المختبر الخاص التابع للجيش الألماني خلصوا إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى فحص العينات، التي تم أخذها من نافالني المتواجد في مستشفى شاريتيه، مشددا على أن هذا الاستناج لا يترك مجالا للشك.

وأضاف زايبرت: "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت الموضوع ونسقت الخطوات المستقبلية اليوم مع كبار المسؤولين في حكومتها".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الخارجية الألمانية ستطلع السفير الروسي لدى برلين على نتائج التحقيق في عملية تسميم نافالني، وتنوي إبلاغ الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" بمستجدات قضية نافالني عبر القنوات الدبلوماسية بغية تنسيق رد جماعي مناسب.

وأوضح زايبرت أن برلين تنوي التواصل بشأن الموضوع مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبا الحكومة الروسية بتقديم توضيحات حول القضية.

يُذكر أنه سبق أن تصدر اسم مادة "نوفيتشوك" عناوين وسائل الإعلام في عام 2018، عندما اتهمت السلطات البريطانية الاستخبارات الروسية باستخدام هذه المادة لتسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سولزبوري.

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