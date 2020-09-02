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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» تُوقع بروتوكول لإنشاء وحدات غسيل كلوى لمصابي كورونا غدًا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:35 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تُوقع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدات غسيل كلوي للمصابين بفيروس كورونا، كما سيتم إطلاق مبادرة "أمان أهل مصر".

وكان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أعلن سابقا قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية بجميع القرى والأحياء والمدن في التوعية بأعراض مرض كورونا وطرق الوقاية منه، وقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بتقديم المساعدات العينية للمواطنين، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا في صورة منظفات ومطهرات وغيرها، ومطالبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المواد الخاصة بتطهير الأماكن المختلفة، وتخفيض عدد العمالة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، خاصة المرأة وذوى الإعاقة والموظفين الذي يعانون من أمراض مزمنة.

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