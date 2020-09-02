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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: الحفاظ على حقوق الفلسطينيين سيظل دائمًا مبدأ أصيلاً لسياسة مصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:20 م
حماة الوطن
حماة الوطن
أشرف لاشين
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أكد الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن دعم مصر لأي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة شريطة أن يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل، واعتبار الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلان عن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة بأنه خطوة في هذا الاتجاه.

وأوضح زكريا، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر ثابتة على مبادئها التي ترتكز على محاور أهمها مواصلة مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية حاضرة خلال جميع الجولات الخارجية المصرية للمَحافل الإقليمية والدولية.

أشار مساعد رئيس حماة الوطن إلى أن تأكيد السيسي على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، خاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وصولًا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام، هو أساس لأيّ مفاوضات قادمة.

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