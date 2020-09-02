المشدد 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في المعادي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، المتهم "محمد.ح" بالسجن المشدد 6 سنوات في اتهامه بهتك عرض طفل بالمعادي.أسندت النيابة للمتهم "محمد.ح"، عامل، تهمة هتك عرض الطفل المجنى عليه "ن.ع" الذي لم يبلغ 18 سنة بالقوة والتهديد، بأن باغته حال نومه وحسر عنه ملابسه، وما إن فاق المجني عليه وحاول مقاومته حتى أخرج المتهم سلاح أبيض "مطواة" حول عنقه مهددًا إياه، فاستطال مواطن عفته وأحدث ما به من إصابات واردة بتقرير الطب الشرعي، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.صدر الحكم برئاسة المستشار علاء البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين، وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.