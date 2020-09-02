شبكة صرف لمياه الأمطار بشوارع السويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفرع السويس، استكمال إنشاء شبكة صرف الأمطار لجميع الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها على مستوى كل الأحياء، مشيرا إلى أن أهمية مراجعة بالوعات الأمطار على مستوى الطرق القديمة ومنها شارع الجيش الذي يربط أحياء السويس.جاء ذلك خلال جولة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والتي رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة اليوم لمتابعة أعمال تطوير الكورنيش الجديد ببورتوفيق والخدمات والمرافق العامة والرصف والتجميل والإنارة.رافق المحافظ في الجولة كلا من المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان، وأمل إبراهيم رئيس حي السويس، ووليد شوقي رئيس حي عتاقة، والعميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات، واللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف، والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق، والعميد عمرو أنور قائد مرور السويس، والمهندس محمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان فخري رئيس جهاز الإنارة العامة، وعادل خشانة مدير جهاز التجميل، ومحمد حسن مدير جهاز النظافة، ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق، وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس، وممدوح عاشور مساعد رئيس حي عتاقة والإدارات الهندسية والشعبة الهندسية والشركات المنفذة ومدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.