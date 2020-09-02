رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البابا فرنسيس: لبنان يواجه «خطرًا شديدًا» بعد انفجار المرفأ

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:33 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
طباعة
اعتبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في أول لقاء عام له مع المؤمنين منذ 6 أشهر الأربعاء، أن لبنان يواجه "خطرا شديدا يهدد وجود هذا البلد" في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الشهر الماضي.

وركز رأس الكنيسة الكاثوليكية على البلد الذي عصفت به كارثة بعد شهر تقريبا على الانفجار الذي ألحق دمارا واسعا في المدينة موقعا أكثر من 180 قتيلًا و6،500 جريح على الأقل.

وقال البابا: "لا يمكننا أن نترك لبنان في عزلته" وذلك خلال اللقاء الذي اقتصر على عدد محدد من الأشخاص، وجاء بعد تعليق اللقاءات العامة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وممسكا بعلم لبنان الذي أحضره كاهن شاب إلى اللقاء قال البابا "بعد شهر من المأساة... لا يزال فكري يتوجّه إلى لبنان العزيز وسكانه الذين يعانون".

وقال البابا في نداء وجهه إلى الشعب اللبناني "إزاء المآسي المتكررة التي يعرفها جميع سكان هذه الأرض، ندرك الخطر الشديد الذي يهدد وجود هذا البلد".

وحافظ البابا الذي لا يضع الكمامة أبدا، على مسافة آمنة مع الحضور، لكنه تغاضى عن ذلك قليلا بنهاية اللقاء عندما بارك 3 أزواج وصافح عددا من الكرادلة، وأمسك بذراع كاهن لبناني.

وعودة إلى لبنان البلد الذي وصفه البابا فرنسيس بأنه "رسالة حرية، وهو مثال على التعددية بين الشرق والغرب" كما ورد على موقع الفاتيكان الرسمي، دعا المسؤولين الدينيين والسياسيين إلى العمل سويا في إعادة بنائه، وقال "لا يمكننا أن نسمح بضياع هذا التراث"، وحض المجتمع الدولي على مساعدة "لبنان على الخروج من هذه الأزمة الخطيرة دون التورط في التوترات الإقليمية".

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد

رضا عبدالعال يعلق على صورة رمضان صبحي بقميص بيراميدز

«المختلسون».. فضيحة جديدة لقناة الشرق بتخطيط من أيمن نور وزوجته

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

«لك ما تشاء».. قصة قصيرة لنجيب محفوظ تظهر بعد 60 عاما

نجم الساعة

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

منوعات

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

توتى: سأعود عاجلا أم آجلا إلى روما

مقالات الرأي
بسنت حسن
الرئيس اللبناني ماكرون
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
المزيد

الثقافة

بعد نجاحه «عن العشاق» بالأمير طاز.. للعام الثالث

مناقشة كتابي إحسان عبد القدوس للشناوي وعبد العزيز بـ«بتانة» غدا

أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبد العزيز

«الأعلى للثقافة» يطلق الرحلة الاولي لرواد الاعمال الإبداعيين