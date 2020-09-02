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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خلاف على ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل مبيض محارة في عزبة الهجانة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:31 م
حبس متهم
حبس متهم
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مبيض محارة بسبب خلافات مالية بينهم.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب قيام المجنى عليه باقتراض ألف جنيه من المتهم ورفضه ردها.

ودلت التحريات على أن المتهم توجه إلى المجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض مما اسفر عن مقتله.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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