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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنيا توقع مذكرة تفاهم مع «تنمية الصعيد» لتشغيل وصيانة 3 مشروعات إنتاجية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:24 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بينهما في أبريل الماضي، للبدء في تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل جميع مشكلاتها، ومن بينها مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الطويل عضو مجلس إدارة الهيئة والمستشار حازم أحمد استشاري الهيئة وأمير زيدان مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

أكد المحافظ أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق تنمية مستدامة لمواطني المحافظة من خلال قيام الهيئة بتشغيل عدد من المشروعات القائمة بالفعل والتي تتوافر فيها كل الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة، منها بعض المشروعات قد توقف العمل بها كمصنع العسل الأسود في تونا الجبل وبموجب المذكرة، ستقوم الهيئة بعمل الصيانة اللازمة لتشغيل المصنع وبدء العمل التجريبي بعد توقف العمل به لسنوات طويلة، كما ستقوم الهيئة بتطوير المصنع كمرحلة لاحقة، لتحقيق أقصي استفادة من أصول الدولة وإنتاج عسل أسود بجودة عالية وتسويق المنتج في الداخل والخارج.

وأوضح المحافظ أن المذكرة تتضمن أيضا تحمل الهيئة التكلفة اللازمة لتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، وكذلك مشروع المجزر الآلي بالمنطقة الصناعية، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة والوصول إلى أقصى إنتاجية من إمكانيات المحافظة وتحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء وتشغيل شباب المحافظة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق عائد اقتصادي لاستغلاله في دعم وتحسين الخدمات العامة للمواطنين وكذلك المنافسة وفتح أسواق جديدة بالأسواق الخارجية ما يؤثر بالإيجاب على الناتج القومي.

كما تضمنت مذكرة التفاهم، الاتفاق على تعظيم الاستفادة من أراضي المحافظة (شرق وغرب النيل) وعدم إهدار الأرض وكذلك إنشاء آبار ومحطات لرفع المياه وإنشاء شبكات للري بالتقنيات الحديثة وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال الاستفادة من بعض الأراضي والمساحات غير المستغلة لإقامة مشروعات جديدة واعدة عليها أيًا كان نوعها ( زراعية - صناعية - تعدينية - إنتاجية - تعليمية - سياحية - صحية - خدمية) بهدف تذليل العقبات للمستثمرين وذلك في إطار الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

كما أوضح المحافظ أن من أهم الملفات التي حرص على دفع العمل بها ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أهمية دعم وزيادة الاستثمار بمحافظة المنيا ووضعها علي خريطة المحافظات الاستثمارية في مصر، موضحا استعداد الهيئة دعم المشروعات التنموية بالمحافظة في مختلف المجالات والاستفادة من المشروعات المقامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ضمن خطة الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وفتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل للشباب.
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

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