في 4 أيام..«اختراع» تامر حسني والعسيلي يحقق 10 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني ومحمود العسيلي، نسب مشاهدة مرتفعة في غضون أيام قليلة من طرحها على موقع "يوتيوب".وحققت الأغنية 10 ملايين مشاهدة في أول 4 أيام من طرحها للجمهور، وتصدرت المراكز العشرين الاولى على العالم من حيث نسب المشاهدة وذلك بعدما حققت أكثر من مليوني مشاهدة في أول ساعات طرحها.الاغنية أخرجها تامر حسنى، وهى من كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضي، ماستر جلال الحمداوي.أغنية "اختراع" تأتي بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر.