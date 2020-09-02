«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

"لم يستغلني أحد بشكل صحيح لأن مساحة الكوميديا في السينما تقلصت واختصرت من صورتها المعقولة على الأدوار الثانية في حين أغلب أفلام الضحك أصبحت حكرا على منتجي المقاولات الذين يقدمونها في أسوأ صورها فكانوا وبالا على السينما وأدوا إلى هروب المتفرج الجيد منها".هكذا تحدث الفنان نجاح الموجي في حوار لجريدة "مايو" 1990، عن أحلامه في الكوميديا.وقال الفنان الراحل إنه خاض تجربة أفلام المقاولات وشعر بعدها بتفاهة ما يقدمه، وأن نهايته ستكون على يديها فأخذ موقفًا حاسمًا وهو ما عرضه بعد هذه القرار إلى حملة شرسة واتهم بالغرور والمغالاة في الأجر، وهو ما أثر عليه لفترة طويلة بقي فيها بلا عمل، حتى استعاد ثقة المنتجين مرة أخرى، ودارت العجلة، قال: "قدمت أدوارا أثبت فيها أنني ممثل أصلح لأي دور وأي لون حتى ولو كان بعيدًا عن الضحك والكوميديا، وأكد فيلم أيام الغضب نجاحي الفني والجماهيري، وأن طاقتي الفنية تستوعب الكثير".وقال نجاح الموجي، إنه لم يستطع تحقيق نجاح عادل إمام، لأنه لم يكتب له مسرحيات جيدة، وقال: "تنقصني مسرحية جيدة، بعدها أصبح مثل عادل إمام وأعتقد أنه سوف يسعد بذلك جدًا ولو سألت عادل إمام لقال لك إن نجاح الموجي تنقصه مسرحية جيدة ليصلح مثلي".وأكد أن الفنان عادل إمام يقتنع بموهبته، خاصة بعد تعاونهما في فيلم "الحريف"، ورشحه لفيلم "سلام يا صاحبي"، لكن "الموجي" رفض بعدما حدثت تعديلات على السيناريو بناء على اقتراحات من عادل إمام، وتقلص الدور، وبعد اعتذار نجاح الموجي غضب عادل إمام، حسبما قال "الموجي" في حواره لجريدة "روز اليوسف"1989.