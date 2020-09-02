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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:15 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
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أعلن جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن شن إدارة المرور حملات مرورية على جميع طرق المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدي سالم – الحامول – بلطيم – دسوق).

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم ضبط 6 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 26 مخالفة دراجة نارية، و45 مخالفة انتظار خاطئ، و18 مخالفة سير بدون تراخيص، و12 بدون رخص قيادة و6 بدون رخص تسيير، و3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفتين سير يسار الطريق، ومخالفتين تلف إطارات و869 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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