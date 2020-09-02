تصدعات في بنيان الإخوان.. كيف أحكمت الدولة قبضتها على عنق الجماعة؟

• قيادات الإخوان في قبضة الجيش المصري

لم يكن غريبًا أبدًا أن تنتصر الدولة المصرية بحكومتها وجيشها العريق، على تضييق البؤر الإرهابية وضبط جماعات الإخوان المتمركزة في القرى والمناطق المتطرفة بعيدًا عن السكان؛ فعلى مدار سنوات وتُزاحم قوَّاتنا المسلّحة طابور عرض الإرهابيين، حتى بات العدوّ يُصدق أن القوة المصرية أصبحت قادرة على محو وتدمير أي خطة من نواياهم الخبيثة.قالت التقرير والإحداثيات، إنَّ الجماعات الإرهابية تراجعت للخلف رغمًا عنها، وأكدت بعد اعتقال محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بعد خمسة أعوام من اختبائه داخل منزل قديم بالتجمّع الخامس، أنَّ جماعة الإخوان المتعارف عليها لم تعد موجودة الآن، لأن الانشقاق تملك منها.من خلال هذا التقرير تستعرض «الدستور» أهم الأعمال والمداهمات التي استأصلت بؤر إرهابية وأسقطت عدد لا حصرَ له من الإرهابيين، إلى جانب القبض على قيادات جماعات الإخوان.بعد القبض على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، اهتزّت قلوب الإرهابيين خوفًا من صرامة وقوت الجيش المصري، وخوفًا من قدرتهم التي بيدها تدمير صفوف الجميع دون تراجع أو تفكير، وسرعان من نشرت الصُحف العالمية والمحلية تراجع العديد من التنظيم الإرهابي وانسحاب البعض من الأراضي المصرية.خلال الأيام الأسابيع الماضية أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.وأوضح بيان القوات المسلحة – نٌشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة - أن ذلك يأتي استكمالًا للأعمال البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مشير إلى أنَّ القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية.وتلاها العديد من الضربات القوية المدفوعة من قبل القوات المسلحة والشرطة، بالقضاء على 18 إرهابيًا خلال مداهمة وكر بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء تتخذه العناصر الإرهابية مرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية.وجاء ذلك بعد معلومات تلقاها قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد (شمال سيناء) وكرا ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وجرى استهداف منطقة اختباء تلك العناصر، وجرى تبادل إطلاق النيران معها؛ مما أسفر عن مصرع 18 عنصرا، عثر بحوزتهم على 13 سلاحا و3 عبوات معدة للتفجير، إلى جانب حزامين ناسفين.ولا زالت الجهود المبذولة بمجال تتبع وملاحظة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، إلى جانب تهديد الأهالي في المناطق المسكونة والتي تقع أغلبها بعيدًا في المناطق الصحراوية.في 13 من نوفمبر 2013 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد مسؤولي قيادات الإخوان، "باسم عودة" أثناء اختبائه داخل أحد مصانع الصابون بمنطقة وادى النطرون، وسط تشديدات وحصارات من قبل رجال الجيش والشرطة.وعلى الفور ضجّت الصُحف منشوراتها على مرأى ومسمع الجميع، بعدما قُبض عليه وظهر مرتديا ملابس بدوية، وكان داخل المصنع وحيدا لا يملك أى متعلقات شخصية، وكان وقتها مطلوب التحقيق معه فى العديد من القضايا، فى مقدمتها أحداث البحر الأعظم والاستقامة وأحداث اعتصام رابعة.ومن هنا بدأت القياديات الإخوانية تتراجع قليلًا وتأخذ من حذرها منعًا من سقوط أحد أعضائها مرةً أخرى، ولكن:جاءت الضربة الثانية بعدها بشهور قليلة فى 21 أغسطس 2013، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح من ضبط «صفوت حجازى» بمنطقة سيوة قبل هروبه إلى ليبيا، بعد قيام محامى بتوفير سكن له تمهيدا لتسفيره للخارج.وكما كان عليه "باسم عودة" ظهر به "حجازى"، مختلفًا قليلًا من حيث الملابس، وكان "حجازي" يرتدى جلبابا أبيض وقام بحلاقة ذقنه وصبغ شعره لتغيير ملامح وجهه ولصعوبة التعرف عليه، وكان مطلوب التحقيق معه فى العديد من قضايا العنف والتخابر.نفس العام لم ينتهي قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض على "خيرت الشاطر" فى 6 يوليو 2013، وهو النائب الأول للمرشد، وقُبض عليه من داخل مسكن شقيقه بالحى الثامن بمدينة نصر، لكونه مطلوبا على خلفية أحداث العنف التى شهدها محيط مكتب الإرشاد فى 30 يونيو 2013، والتى حصل فيها على حكما بالمؤبد من الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.وفى 20 من أغسطس 2013، وبعد فض اعتصام الإخوان بـ 6 أيام؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان مرشد الإخوان "محمد بديع" أثناء اختبائه فى إحدى الشقق بمنطقة مدينة نصر، وأكدت المعلومات أن "بديع" كان يتردد على الاعتصام مرتديا نقاب خشية القبض عليه أثناء الاعتصام.وكان مرشد الإخوان وقتها مطلوبا للعدالة للتحقيق معه فى العديد من أحداث العنف التى شهدتها البلاد وفي مقدمتها فض اعتصام رابعة العدوية وأكثر من 20 قضية أخرى بتهمة التحريض فى مقدمتها أحداث البحر الأعظم والاستقامة والإرشاد والعدوة، وقطع طريق قليوب.وبعد أيام قليلة من القبض على "محمد بديع"، وبالتحديد فى 31 أغسطس 2013، ألقت الأمنية القبض على القيادى "صبحى صالح" داخل فيلا بمنطقة برج العرب الإسكندرية، وعقب ضبطه تم تسليمه لسجن ليمان برج العرب.وكان وقتها مطلوب التحقيق معه فى العديد من القضايا منها أحداث قصر الاتحادية، والتحريض على العنف وقضايا تخابر مع جهات أجنبية.في 29 من أغسطس 3013 ورود معلومات من المصادر السرية بظهور "البلتاجي وخالد الأزهري" بقرية أبو مسلم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما ومعهما شخص آخرى، وتقدّموا للنيابة العامة.وكان البلتاجي قد فعل بعض التغيرات على وجهه في محاولة منه لتضليل أجهزة الأمن، منها حلاقة لحيته، ولكن سرعان ما تعرّفت عليه قوات الأمن وقامت بسقوطه أثناء محاولة هروبه، مرتديًا جلباب أزرق اللون، وكان وقتها مطلوب على ذمة العديد من القضايا منها فض اعتصام رابعة والتحريض على عنف قطع طريق قليوب، أحداث مكتب الإرشاد، أحداث الاتحادية.وبعد مرور شهر ونصف على فض اعتصام رابعة العدوية، وبالتحديد يوم 30 أكتوبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على القيادى الإخوانى الهارب "عصام العريان" مختبئا داخل شقة مملوكة لصديق له، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية - فى 6 يوليو 2013 - بالقبض على القيادى بحزب الحرية والعدالة "جمال حشمت" أثناء تزعمه لمسيرة انطلقت من ميدان رابعة العدوية للحرس الجمهورى، وكان برفقته آخرين.وترتيبًا لجداول إنجازات القوات المسلحة المصرية، تمكنت الأجهزة الأمنية - في 28 أغسطس من هذا العام 2020، وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، من القبض على "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان، داخل شقة بالتجمع الخامسة، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين اتصالاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم.