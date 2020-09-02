«لا تُصدقوا الشائعات».. «الدستور» داخل مركز عمليات الأرصاد الجوية (فيديو)

• صمام الأمان

• شائعات «فيسبوك»

• استمرار الشبورة المائية

• أمطار في الوجه البحري

• نصائح للمواطنين

«لا تُصدقوا الشائعات».. أخبار وتوقعات ونشرات جوية وهمية تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتُحلل الأحوال المناخية لأيام، دون أن تستند إلى بيانات رسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسئول الأول عن هذا الشأن.في داخل الهيئة، كانت «الدستور» هناك بالإدارة العامة للتحاليل التي توجد بها غرفة مركز العمليات التي تعمل لمدة 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية على جمهورية مصر العربية.في مركز العمليات، يتجول الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة، ليُتابع مع كتيبة العمل بالداخل كل جديد يرصدونه.. من هذا المكان تخرج البيانات التي تُطمأئن المصريين على يومهم كيف يسير.. متى يرتدون الملابس الثقيلة، ومتى يُخففونها.. ومتى يحذرون من الخروج من بيوتهم.. هُنا «صمام أمان الأحوال الجوية في البلاد».مع مجهود ساعات اليوم كاملة، يرصد مركز العمليات مجهودًا آخر من مروجي الشائعات حول توقعات وهمية للطقس، مثل شائعة في هذه الأيام تتحدث عن ارتفاعات كبيرة في درجة الحرارة، يقول عنها مدير الإدارة: ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير على شمال البلاد، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.. ونحن نتابع أن هناك توقعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز الأربعين درجة على القاهرة، وهو شيء ننفيه تمامًا، وفقًا للخرائط والتوزيعات الضغطية، ونؤكد أن درجات الحرارة في هذه الفترة لا تتجاوز الـ 37 درجة، ولكن ارتفاع الرطوبة يُشعر المواطنين بارتفاع الحرارة كما لو كانت على سبيل المثال 39 درجة.الشبورة المائية متواجدة معنا في الفترة القادمة، خاصة في الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، تبدأ منذ الفجر حتى الساعة السادسة أو السابعة صباحًا ـ وفقما يقول الدكتور شاهين.يؤكد مدير إدارة التحاليل: وصلت أمطار سيناء لحد السيول في سانت كاترين، نظرًا للطبيعة الجغرافية الجبلية الموجودة بمناطق جنوب سيناء، توافر كميات الرطوبة في هذه المناطق يجعل فرص سقوط الأمطار موجودة.وأضاف: غدًا الخميس هناك فرص سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة من الوجه البحري، ويوم الجمعة تُعاود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى على سيناء، ويوم السبت تدخل معنا مناطق من جنوب البلاد، خاصة مناطق من شمال الصعيد، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية.. خرائط هذه الفترة بالتأكيد تكون بها تغيرات سريعة ومفاجئة، نحن نقترب من فصل الخريف، الذي من أهم سماته التغيرات السريعة، لكننا نتابع كل يوم، ووفقًا للبيانات التي تُصدرها الهيئة طبقًا للخرائط وتوزيعات الضغط، نقول التوقعات للأيام الستة التالية.. نتابع صور الأقمار الصناعية.. نوع السحب وكمياتها.بالنسبة لمخاطر السيول، نصح بضرورة تأمين مخرات السيول بشكل جيد، أو المصارف التي تتجه لها المياه المتحركة من هذه المخرات، والتأكد من أنها مهيأة تمامًا لاستقبال الأمطار مرة أخرى بعد غياب 4 أشهر منذ بداية فصل الصيف.ووجه الدكتور «شاهين» نصائح للمواطنين، مؤكدًا ضرورة متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، وألا نعتمد على تنبؤ يوم ونبني عليه توقعات الأيام التالية: كما ذكرت أن تغيرات الخرائط واردة كل يوم، فمن الضروري متابعة النشرة الجوية التي تُصدرها الهيئة من مصادرها المختلفة، سواء صفحتها على فيسبوك التي تحمل اسم «الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية» لأنها الصفحة الوحيدة التي تُصدر مخرجات الهيئة، بالإضافة إلى موقع الهيئة.