محافظ المنوفية يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق بمراكز المحافظة

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أعمال قشط الطبقة الأسفلتية السطحية القديمة بشارع الجيش بمدينة منوف بطول 3 كم استعدادًا لبدء أعمال الرصف، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين، ورافقه خلال الجولة نائبه الأستاذ محمد موسى، ورئيس مركز ومدينة منوف.و أوضح محافظ المنوفية، أنه سيتم رصف 9 شوارع متفرقة بمدينة منوف بإجمالى مسطح 123 كم بتكلفة تقديرية ما تقارب 44 مليون جنيه، وهى (شارع الجيش، شارع بورسعيد، شارع الروضة، شارع عبدالله النديم، شارع السلخانة القديم، شارع القشلا، شارع مسقة البطحة، شارع بين النهدين، شارع الكنيسة، وشارع المدارس)، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وبنكي الأهلي ومصر والهيئة العربية للتصنيع، بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف المحافظ، أنه وفقًا للخطة العاجلة للمحافظة لرصف الطرق المحلية سيتم رصف طريق 176 المرصوف يربط بين مفارق قرية تتا – مدخل شنوفة بطول 4 كم بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإعادة رصف طريق رقم 16 بداية من تحويلة طريق العراقية– طملاى بطول 15 كم بتكلفة 18 مليونا و500 ألف جنيه، وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري.وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز ومدينة منوف للعام المالى 2020-2021، سيتم استكمال رصف مدخل طريق شبرا بلوله من الناحية البحرية باتجاه نقطة الشرطة بطول 8 كم بتكلفة مليون جنيه، وكذا ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب البريد وحتى مستشفى التكامل بطول 6 كم بتكلفة مليون جنيه، وجار تسليم المواقع للمقاولين من خلال مديرية الطرق بالمحافظة للبدء فى تنفيذ الأعمال.كما سيتم ترميم الطبقة السطحية لطريق السرساوية بطول 1.5 كم بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة تقدر بمليون و600 ألف جنيه، فضلًا عن خطة رد الشيء لأصله بمركز ومدينة منوف،والتي تتضمن شارع شاهين بطول 400 متر، باعتماد 460 ألف جنيه وشارع مصطفى كامل بطول 300 متر باعتماد مالى (370 ألف جنيه)، وشارع الجوازات بطول 700 متر باعتماد (مليون 450 ألف جنيه)، وجار الطرح.