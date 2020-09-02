تفاصيل زيارة محافظ بني سويف والسفير الكوري للجامعة التكنولوجية

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وسفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جي ووك، اليوم الأربعاء، الجامعة الكورية التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة.ورافقهما من الجانب الكوري كل من: "كيم دونج جون رئيس القطاع الاقتصادي، وكوون ينجمن سكرتير ثاني بالسفارة، وأوه يوون كام مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ومن الجانب المصري الدكتور أحمد حسنى مستشار الدعم الفني بوزارة التعليم العالي، واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد عبدالخالق رئيس الجامعة التكنولوجية، ونهى محمد مدير التعاون الدولي، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة".واستهل المحافظ والوفد الكوري الزيارة بعقد لقاء تم خلاله عرض "presentation" لمكونات الجامعة، والتي تضم قاعات للدراسة، ومعامل ومكتبات للوسائط الرقمية، ملاعب خماسية وكافتيريا ومنطقة خدمات أخري، حيث تقوم الجامعة بتدريس برنامجين دراسيين، الأول برنامج ميكاترونكس الذي يتسم بالطابع التطبيقي والتكنولوجي لإكساب الطلاب الخلفية المعرفية في مجالات الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتية، وتنمية مهارات الطلاب باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والبرنامج الثاني خاص بتكنولوجيا المعلومات.وتهدف الزيارة إلى إعداد وحفظ واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب ويكتسب أهميته باعتباره أحد متطلبات السوق المحلية لتغطية احتياجات الصناعة الحديثة القائمة على استخدام الكمبيوتر والتقنيات الرقمية.وتضمن العرض بعض التفاصيل حول الجامعة التكنولوجية وأهميتها فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، فضلًا عن رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا، واستحداث برامج وتخصّصات جديدة، عن طريق تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلًا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكارمن ناحيته، أكد السفير الكوري حرص بلاده على دعم التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الكورية، من خلال المنح وتدريب الطلاب المصريين في الجامعات الكورية، مشيدا بقرار القيادة السياسية المصرية الخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية باعتبارها نقلة مهمة في استحداث مسار في مجال التعليم المهني التكنولوجي ضمن الخطوات العملية المنفذة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.