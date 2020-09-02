محافظ بورسعيد يلتقي وفد هيئة الخدمات الحكومية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد هيئة الخدمات الحكومية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، جاء ذلك بحضور الأجهزة التنفيذية المعنية.وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في عدد من المجالات، والذي يسير بالتوازي مع مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة في ظل التحول الرقمي الجديدة وكافة الجوانب التي تحقق سبل الراحة للمواطن وسرعة أداء الخدمة بأقل وقت ومجهود.