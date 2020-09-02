رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر خطاب «الكوليدج بورد» بشأن إلغاء امتحان «السات» لطلاب الدبلومة الأمريكية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:27 م
امتحان السات
امتحان السات
ريم محمود
طباعة
تفاجأ أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بإيميل جاء من الكوليدج بورد لجميع الطلاب بإلغاء امتحانات السات حتى يونيو عام ٢٠٢١، وحصلت "الدستور" على نسخة منه.

يقول عمرو مقصود أحد أولياء الأمور المتضررين من الموضوع إنهم حتى الآن لا يعرفون ماذا يفعلون، مشيرا إلى أن أولياء الأمور المتضررين يريدون حلا سريعا وتدخل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم في الأمر للعمل على حلها في أسرع وقت.

كانت حالة من الغضب انتشرت بين طلاب الدبلومة الأمريكية عقب إلغاء امتحان "SAT" أمس، نتيجة تسريبه، ما دعاهم لمخاطبة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الوزارة على هذه الامتحانات.

وقال محمد غانم، المتحدث باسم أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، في تصريح خاص لـ"الدستور": "اقترحنا أن ينسق الدكتور طارق شوقي وزير التعليم مع الكولدج بورد، بحيث تستبعد إمديست من الإشراف على اختبار السات، وتقوم الوزارة باستلام الامتحان وتأمينه وعقده في مدارسها والاستفادة بالعائد المادي لصالح الدولة، والتي تمتلك عددًا كبيرًا جدًا من المدارس الإنترناشيونال والناشيونال ولديها من الكوادر ذات الكفاءة العالية التي تستطيع إخراج الاختبار في أفضل صورة".

وأضاف غانم: "دولة تنجح بعقد امتحان لـ700 ألف طالب ثانوي سهل جدًا عليها إنها تختبر 5 آلاف طالب بحد أقصى، إذا أشرفت الوزارة على الاختبار سيكون هناك تحقيق جدي إذا حدث تسريب وستتم معاقبة الفاسدين".

وكانت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قالت، في وقت سابق، إنها تواصلت مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات الـSAT الدولية هذا العام، والمقررة لها أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.

واختتمت، أن الخطوة جاءت في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، على مستقبل الطلاب المتقدمين للاختبارات، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.
ننشر خطاب «الكوليدج بورد» بشأن إلغاء امتحان «السات» لطلاب الدبلومة الأمريكية
ننشر خطاب «الكوليدج بورد» بشأن إلغاء امتحان «السات» لطلاب الدبلومة الأمريكية

موضوعات متعلقة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

تامر أمين: تغريم كهربا مليون جنيه «قرصة ودن»

الصحة: 21 وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبدالعزيز

أميرة كامل: حالة نفسية بسبب قوت القلوب في حريم النار

منال زكى تكشف كواليس تجسيد دور الخادمة فى «حريم النار»

مناقشة كتابي إحسان عبدالقدوس للشناوي وعبدالعزيز بـ«بتانة» غدًا