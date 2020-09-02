ننشر خطاب «الكوليدج بورد» بشأن إلغاء امتحان «السات» لطلاب الدبلومة الأمريكية

تفاجأ أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بإيميل جاء من الكوليدج بورد لجميع الطلاب بإلغاء امتحانات السات حتى يونيو عام ٢٠٢١، وحصلت "الدستور" على نسخة منه.يقول عمرو مقصود أحد أولياء الأمور المتضررين من الموضوع إنهم حتى الآن لا يعرفون ماذا يفعلون، مشيرا إلى أن أولياء الأمور المتضررين يريدون حلا سريعا وتدخل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم في الأمر للعمل على حلها في أسرع وقت.كانت حالة من الغضب انتشرت بين طلاب الدبلومة الأمريكية عقب إلغاء امتحان "SAT" أمس، نتيجة تسريبه، ما دعاهم لمخاطبة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الوزارة على هذه الامتحانات.وقال محمد غانم، المتحدث باسم أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، في تصريح خاص لـ"الدستور": "اقترحنا أن ينسق الدكتور طارق شوقي وزير التعليم مع الكولدج بورد، بحيث تستبعد إمديست من الإشراف على اختبار السات، وتقوم الوزارة باستلام الامتحان وتأمينه وعقده في مدارسها والاستفادة بالعائد المادي لصالح الدولة، والتي تمتلك عددًا كبيرًا جدًا من المدارس الإنترناشيونال والناشيونال ولديها من الكوادر ذات الكفاءة العالية التي تستطيع إخراج الاختبار في أفضل صورة".وأضاف غانم: "دولة تنجح بعقد امتحان لـ700 ألف طالب ثانوي سهل جدًا عليها إنها تختبر 5 آلاف طالب بحد أقصى، إذا أشرفت الوزارة على الاختبار سيكون هناك تحقيق جدي إذا حدث تسريب وستتم معاقبة الفاسدين".وكانت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قالت، في وقت سابق، إنها تواصلت مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات الـSAT الدولية هذا العام، والمقررة لها أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.واختتمت، أن الخطوة جاءت في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، على مستقبل الطلاب المتقدمين للاختبارات، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.