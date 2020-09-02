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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل اليوم: الإمارات تدرس فتح قنصلية فى حيفا أو الناصرة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:41 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
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بعد وقت قصير من الإعلان التاريخي عن قيام إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات، قال مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإماراتية إنه يعتقد أن إحدى القضايا الرئيسية لأبوظبي وتل أبيب الآن هي فتح سفارات في البلدين، وفقاً لما نشرته صحيفة إسرائيل اليوم.

أخبر المسئول الصحيفة أنه يعتقد أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات سفر إلى الإمارات في سفارة ستفتح في إسرائيل بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر من الآن.

في غضون ذلك ، يبدو أن الإماراتيين لا يعتزمون فقط فتح سفارة ، والتي ستكون على الأرجح في تل أبيب ، ولكن أيضًا توسيع وجودهم الدبلوماسي في إسرائيل. وحسب مسئول كبير في وزارة الخارجية الإماراتية يقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الخارجية أنور قرقاش ، فإن "الإمارات العربية المتحدة تدرس فتح قنصلية فى إسرائيل تعمل إلى جانب السفارة وتتولى النشاط في مجالات الثقافة الإماراتية والتاريخ الإقليمي.

كما تفضل أبوظبي أن تعمل القنصلية من الناصرة ، لكن حيفا هي أيضًا خيار مطروح بسبب موقع المدينة. في الآونة الأخيرة ، أقر مسئولون حكوميون إسرائيليون كبار، بمن فيهم وزير المالية يسرائيل كاتس، بأن شركة ميناء دبي، التي تدير العشرات من موانئ الشحن في جميع أنحاء العالم ، تدرس المنافسة على العطاء لتشغيل ميناء حيفا القديم.

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