مناقشة كتابي إحسان عبدالقدوس للشناوي وعبدالعزيز بـ«بتانة» غدًا

تستضيف مؤسسة بتانة بمقرها بوسط المدينة حفل مناقشة كتابي "إحسان عبد القدوس.. بين الأدب والسياسة" تأليف محمد الشناوي، و"إحسان عبد القدوس.. سيرة أخرى" للكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبدالعزيز، وذلك غدًا الخميس في تمام السابعة مساءً.يناقش الكتابان الأديبة الكبيرة سلوى بكر، والناقد الدكتور شريف الجيار، ويدير المناقشة الشاعر شعبان يوسف، وذلك في حضور المؤلف والكاتب الصحفي إبراهيم عبدالعزيز، ويذكر أن الكتابين صدرا عن دار بتانة للنشر والتوزيع.