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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المندوبة الأممية في ليبيا: الحوار ضرورة للخروج من الأزمة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:29 م
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
عبير سليم
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شددت المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، على أن الحوار الليبي - الليبي ضروري للخروج من الأزمة.

وأضافت ويليامز في إحاطتها أمام مجلس الأمن التي تعقد الآن للوقوف على تطورات الأزمة الليبية، أن جيران ليبيا مهددون مباشرة بسبب المرتزقة والمليشيات وتدفق السلاح.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.

وتأتي هذه الإحاطة في وقت أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ليبيا تشهد تحوّلًا لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

كما دعت البعثة الأممية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون، والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا اعتبرت، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن البلاد تشهد "تحولًا لافتًا" يؤكد الحاجة "لعملية سياسية شاملة".

وطالبت البعثة الأممية بفرض سيادة القانون في ليبيا، واحترام حق التعبير السلمي عن الرأي.

وانتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية.

وأعربت البعثة عن قلقها من "زيادة التقارير عن انتهاكات في كل أنحاء ليبيا".

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