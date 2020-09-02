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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبدالعزيز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:30 م
طلعت عبد العزيز،
طلعت عبد العزيز،
إيمان عادل
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نعت نقابة الفنانين التشكيليين، الفنان التشكيلي طلعت عبدالعزيز، الذي وافته المنية، مساء أمس الثلاثاء وهو من مواليد محافظة المنيا درس الفن التشكيلي، وتخصص بقسم التصوير كفنان، وناقد، وعضو، ومؤسس جمعية "ألوان المصرية" وعضو بيت الفنانين التشكيليين بجدة والجمعية العمانية للفنون التشكيلية، وجمعية الثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية وعضو في "Fine art Of america".

وكلف الفنان طلعت عبدالعزيز بإعداد بانوراما جدارية عن حرب أكتوبر بأحد القطاعات العسكرية بمحافظة البحر الأحمر عام 1978.

حاز على عدة جوائز منها جائزة خاصة من المشير محمد عبدالغنى الجمسي، بمناسبة إهدائه "بورتريه" شخصي ولجدارياته في أحد فروع القوات المسلحة عن نصر أكتوبر 1978، كما حصد جائزة من الإدارة العامة للمرور بالسعودية عن تصميم أسبوع المرور، ونال شهادة شكر من إدارة الدفاع المدني بجازان لتصاميم خاصة بالإدارة 2008.

ووصف الراحل تجربته الفنية في صفحته الشخصية على موقع قطاع الفنون التشكيلية، قائلا "إن التعمق في النفس البشرية عند إعداد اللوحة وتأثير الألوان في إبراز الخصائص المميزة للعمل الفني باعتبارها أهم أداة يمكن استغلالها في الإبداع، والتأثير على المستوى البصري للمتلقي مع وضوح الفكرة، واستغلال قدرة الحرف العربي وتطويعه عند بناء عمل تشكيلي يعتمد على انسيابية الحروف، الروحانية وخصوصا عند التجلى فى كتابة مشق لآيات قرآنية أو حكم، ومعايشة الحدث المترجم لعمل فنى للتعبير عن الخصوصية والتفرد".
أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبدالعزيز
أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبدالعزيز
أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبدالعزيز
أعد جدارية عن حرب أكتوبر.. «التشكيليين» تنعى طلعت عبدالعزيز

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