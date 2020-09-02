«ويليامز»: أكثر من مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2020

قالت المبعوثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، إن أكثر من مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2020.وأضافت ويليامز في إحاطته أمام مجلس الأمن التي تجرى الآن، بشأن التطورات في ليبيا، أنه من الضرورة أن تتعاون السلطات الليبية للتغلب على كورونا.وأكدت أن الليبيون خرجا للتعبير عن غضبهم ضد الفساد ولأسباب معيشية سيئة.ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.وتأتي هذه الإحاطة في وقت أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ليبيا تشهد تحوّلًا لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.كما دعت البعثة الأممية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون، والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.وكانت البعثة الأممية في ليبيا اعتبرت، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن البلاد تشهد "تحولًا لافتًا" يؤكد الحاجة "لعملية سياسية شاملة".وطالبت البعثة الأممية بفرض سيادة القانون في ليبيا، واحترام حق التعبير السلمي عن الرأي.وانتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية.وأعربت البعثة عن قلقها من "زيادة التقارير عن انتهاكات في كل أنحاء ليبيا".