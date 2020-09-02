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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بومبيو»: ندعو لمساءلة إيران بشأن جرائمها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:33 م
بومبيو
بومبيو
عبير سليم
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن جولته بالشرق الأوسط كانت مثمرة.

ودعا بومبيو في مؤتمر صحفي عقده في ‏واشنطن، المجتمع الدولي لمساءلة النظام الإيراني حول جرائمه بحق معارضيه.

وأضاف، ندعو للوحدة ضد إيران وتهديداتها للمنطقة، مردفًا "أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن مسئولين وسياسيين ووسائل إعلام في إيران، حذرت أمس الثلاثاء من تجدد الاحتجاجات الشعبية بسبب الغلاء وتفشي الفساد وتصاعد الصراع بين أجنحة النظام الحاكم.

وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني للشئون الأمنية، حسين ذو الفقاري، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء إن الدعوات العامة للاحتجاجات في إيران تضاعفت 3 مرات مقارنة بالعام الماضي.


وأضاف أن 519 دعوة للاحتجاج انطلقت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، لكن خلال نفس الفترة من هذا العام بلغت 1702 حالة، أي أنها زادت بنسبة 227%.

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