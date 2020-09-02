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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ مطروح تناقش مقترح تأسيس نواة لنادى روتارى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:14 م
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان
ياسمين شعيب
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استقبلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بمكتبها، اليوم الأربعاء، أعضاء نادى روتارى الإسكندرية، وذلك فى إطار دعم جهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالى مطروح، ومناقشة مقترح لتأسيس نواة لنادى روتارى مطروح، يقوم على العمل الخدمى والتطوعى لخدمة الأهالى، ويتم الإشراف على أعماله من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضحت نائب محافظ مطروح أنه تم مناقشة مقترح إقامة ندوة بمطروح للتعريف بالروتارى ودوره وكيفية المشاركة به وفق اللوائح المنظمة، حيث يعد نادى الروتارى مؤسسة عالمية تؤدى أدوار مجتمعية ومشروعات بعدة مناطق بالعالم، منها مصر كمنطقة روتارية عن طريق أندية الروتارى الفرعية وتجمع أعضائها ذوى الاتجاه التطوعى من مختلف المهن مع الرغبة فى تحقيق أقصى استفادة للمجتمعات المحلية بالمجالات المختلفة، خاصة فى التعليم والصحة والطفولة والأمومة والبيئة والمياه، مع التطلع لتقديم مزيد من الخدمات للتخفيف من أعباء المواطنين.

وأكدت أن ذلك وفق خطط وميزانيات مالية يتم إدراجها كل عام وإعطاء أولوية للمشروعات الأكثر تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك من خلال خدمات يتم تقديمها كالقوافل الطبية والمجتمعية الشاملة التى تنطلق إلى أقصى المناطق النائية والبعيدة، ومنها واحة سيوة العام الماضى وكذلك المشاركة فى تطوير عدد من المدارس بالمناطق النائية والمساهمة فى علاج المرضى مجانا، والتدريب على المشروعات وغيرها من الخدمات المجتمعية التى تقوم على احترام الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية.

وأشارت نائب محافظ مطروح إلى اهتمام محافظة مطروح وتعاونها مع كافة المشاركات والجهود المجتمعية من المؤسسات والجمعيات لخدمة أهالى المحافظة، خاصة بالتجمعات الصحراوية وتلبية الاحتياجات وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى ما يتم حاليا من جهود ومشروعات لخدمة الفئات المجتمعية المختلفة كإقامة مركز لرعاية الأطفال شديدى التوحد لأول مرة بمطروح، وإنشاء دار أيتام للفتيات، والحرص على التواصل مع جميع الأهالى بقرى وتجمعات مطروح.
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان

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