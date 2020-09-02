«بومبيو»: اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات دليل على إمكانية تحقيقه بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على ضرورة حل الخلافات فى شرقي المتوسط بالطرق الدبلوماسية.وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفى الآن من واشنطن: ندعو تركيا واليونان لخفض التصعيد في شرقي المتوسط، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حريص على إقامة علاقات جيدة بين إسرائيل ودول الجوار.واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي من واشنطن، أن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي دليل على إمكانية تحقيق السلام بالمنطقة.