العراق: 78 وفاة و3946 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:13 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3946 إصابة و78 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 23123 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1647454 نموذجا".
وأضافت: "كما تم تسجيل 3732 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 184205 حالة".
ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 242284، بينما الوفيات بلغت 7201".
وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 23123 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1647454 نموذجا".
وأضافت: "كما تم تسجيل 3732 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 184205 حالة".
ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 242284، بينما الوفيات بلغت 7201".