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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معارض عروس البحر للأسر المنتجة بالإسكندرية.. السبت

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:27 م
نيفين القباج
نيفين القباج
هبه عويضه
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تنظيم سلسلة معارض عروس البحر 1 للأسر المنتجة، فى الفترة من 5 وحتى 30 سبتمبر الجاريى تحت رعاية مديرية تضامن الإسكندرية.

تشارك بالمعرض 175 أسرة عارضة لمنتجاتها بمعدل كل 5 أيام يتم التبديل بين الأسر لإتاحة مشاركة أكبر للأسر العارضة، حيث يتم الافتتاح الرسمي للمعرض يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتم فتح باب المعرض للجمهور من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً من كل يوم.

يقام المعرض بنادى دياب الرياضي البحري برأس التين، ويضم المعرض العديد من المعروضات اليدوية المتميزة من جلود وإكسسوارات ومفروشات وأعمال كروشية على الجلود والخشب وأعمال فنية من جذوع الأشجار ومنتجات طبيعية أدوات تجميل وعناية بالبشرة.

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