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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قفزة كبيرة بإصابات كورونا فى الإمارات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:22 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم رصد 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 574 إصابة أمس، في أعلى زيادة يومية منذ 27 مايو عندما تم تسجيل 883 حالة.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات فى الإمارات حتى الآن 71540، منها 387 وفاة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة خلال اليوم الماضي، فيما زاد عدد المتعافين إلى 538 خلال أمس، ووصل العدد إلى 62029.

وزاد معدل الإصابات الجديدة خلال الأسابيع الماضية في الدولة الخليجية التي شهدت اتجاهًا نزوليًا عامًا في الإصابات بشكل عام منذ ذروة الإصابات اليومية في مايو، وذلك بعد أن رفعت الحكومة في 24 يونيو حظر تجوال كان مفروضًا في أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس وأعادت فتح دبي أمام الزائرين الأجانب في 7 يوليو.

وحذرت وزارة الصحة في أغسطس من احتمال ارتفاع معدل الإصابات، فيما قال مسئول حكومي إنه من الممكن إعادة فرض حظر التجوال إذا حدث ذلك.

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