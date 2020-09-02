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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد نجاحه «عن العشاق» بالأمير طاز.. للعام الثالث

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:10 م
العرض المسرحي
العرض المسرحي
جمال عاشور
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بعد النجاح الذي حققه العرض طوال موسمين ماضيين، يستضيف قصر الأمير طاز "بحي الخليفة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الخميس 3 سبتمبر ولمدة أسبوع، العرض المسرحي "عن العشاق"، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك للعام الثالث، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

"عن العشاق" إخراج هاني عفيفي، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي في حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.

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