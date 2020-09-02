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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا وبيلاروسيا يبحثان الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:08 م
تدريبات عسكرية
تدريبات عسكرية
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بحث رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، ونظيره الروسي فاليري جيراسيموف، سبل التعاون العسكري الثنائي والاستعدادات لإجراء تدريبات مشتركة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجرياه، اليوم الأربعاء.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية أن الجانبين ناقشا الوضع الحالي للتعاون العسكري الثنائي بما في ذلك الاستعدادات للتدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا وصربيا والتي يطلق عليها "الأخوة السلافية 2020"، والتي ستجرى على الأراضي البيلاروسية، في حين ستجرى تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "القوقاز 2020" على الأراضي الروسية، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأوضح بيان الخارجية البيلاروسية، أن تدريبات "القوقاز 2020" ستجرى خلال الشهر الجاري بجنوب روسيا، وكانت توجد خطط لإشراك قوات من 6 دول في المناورات، بينها الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلا أن وزارة الدفاع الهندية أعلنت أواخر أغسطس الماضي، أن قواتها لن تشارك في هذه التدريبات نظرًا لجائحة فيروس كورونا، المستجد وصعوبات أخرى تتعلق بها، بما في ذلك مسائل لوجستية.

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