خلال 7 سنوات.. «الأوقاف»: 6.4 مليار جنيه لعمارة المساجد

قالت وزارة الأوقاف، إنه تم إنفاق نحو 6.4 مليار جنيه لعمارة المساجد في 7 سنوات، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقي تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها.وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو 3 مليارات و458 مليونًا و709 آلاف و881 جنيهًا، وأن إجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا.وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6.4) مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.