قاعدة بيانات لحصر المنشآت الخدمية والحكومية بمطروح

عقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، إجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء مدن مرسى مطروح، والضبعة، والعلمين، والحمام، ومدير ادارة التخطيط العمرانى، للوقوف على كيفية الإسراع في عمل حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت الخدمية والحكومية، وموقعها وإحداثياتها ومساحتها بمدن الحمام، والعلمين، والضبعة، وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات متكاملة.ووجه سكرتير عام محافظة مطروح، بعمل نموذج موحد لتجميع البيانات المطلوب تدوينها باسم المنشأة، وموقعها، وإحداثياته، ومساحته الإجمالية وحدوده على أرض الواقع، من خلال رؤساء القرى والوحدات المحلية، والإدارات الهندسية بكل مدينة مع متابعة وإشراف رئيس كل مدينة كلا فى نطاقه، وسرعة الانتهاء للعرض على محافظ مطروح.