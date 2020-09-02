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الأربعاء 02 سبتمبر 2020 الموافق 14 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تطالب روسيا بتوضيح موقفها من «نافالني»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:02 م
الروسي ألكسي نافالني
الروسي ألكسي نافالني
آية حسني
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حثت ألمانيا، اليوم الأربعاء، روسيا على توضيح موقفها بشأن المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وطالبت ألمانيا، في تصريحات نقلتها قناة العربية، موسكو بالكشف عن آثار لغاز الأعصاب في عينات المعارض الروسي نافالني.

وكانت وجهت النيابة العامة الروسية طلبا لوزارة العدل الألمانية، بتسليمها البيانات المتوفرة لديها حول العلاج الذي يخضع له المعارض الروسي ألكسي نافالني في برلين، ونتائج فحوصه.

وحسب شبكة "أر بي كا" الإخبارية الروسية التي نشرت نص الرسالة، طلبت النيابة من الجانب الألماني تزويدها بنتائج الاختبارات الطبية للكشف عن وجود المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم والمعادن الثقيلة ومثبطات الكولينستريز في جسم نافالني الذي يرقد منذ 22 أغسطس في مستشفى "شاريتيه" في برلين.

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