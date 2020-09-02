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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تصنيف التايمز».. جامعة المنصورة تتوج بالمركز الأول على مستوى مصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:12 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
أ ش أ
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أعلن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021، لترتيب الجامعات في العالم حصول جامعة المنصورة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي، بحلولها في الترتيب العالمي من 401-500، وذلك ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وأوضح بيان أصدرته الجامعة، اليوم الأربعاء، أن تصنيف "التايمز" البريطاني يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير، من بينها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة.

يذكر أن تصنيف التايمز يعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم، ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء، من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات، وذلك في 5 مجالات هي التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمي "الحجم والدخل والسمعة"، الاستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "الموظفين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة.

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